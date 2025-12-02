Open VAR su Milan-Lazio. VAR: "E' un tiro in porta e lui allarga il gomito". Collu: "C'è Marusic che lo trattiene prima". Il commento di Rocchi

Come ogni martedì, su DAZN è uscita la nuova puntata di "Open VAR", programma nel quale vengono analizzati alcuni episodi arbitrali dell'ultima giornata di Serie A. Tra questi anche il rigore non dato alla Lazio nel match di sabato contro il Milan. Nel recupero del secondo tempo (95'), c'è stato un tocco con il gomito di Pavlovic dopo un tiro di Romagnoli. L'arbitro Collu ha lasciato correre, assegnando un angolo ai biancocelesti, ma il VAR Di Paolo lo ha richiamato per rivedere l'episodio al monitor. La decisione finale del direttore di gara è stato di assegnare una punizione per il Diavolo per un fallo di Marusic su Pavlovic, poco prima del tocco con il gomito. Ecco il dialogo che c'è stato tra Collu e la Sala VAR:

VAR: "Possibile fallo di mano. Dammi tempo, sto rivedendo. Fammi vedere chi la colpisce prima. Eh ho capito, ma il braccio è salito. Aspetta che sto controllando, check in corso. Se va in porta potrebbe essere punibile, ma quel braccio mi sembra super attaccato...No, è un po' largo. E il pallone sta andando lì. Allora aspetta che c'è un possibile tocco di mano, quindi devo controllare. Lui allarga il gomito, un pochino il movimento lo fa. Ti consiglio una OFR per possibile calcio di rigore".

Collu va verso il monitor e riferendosi alla panchina del Milan dice: "Signori, io non controllo così. Mister, tutti là".

Allegri: "Ogni volta che arbitri te...."

Collu estrae il rosso: "Fuori".

Il VAR, intanto, riguarda ancora l'episodio: "E' un tiro in porta e lui allarga il gomito".

Collu allontana i giocatori delle sue squadre: "Devo ancora controllare. Romagnoli, riprendi la tua panchina per favore? Tutti seduti. Vai in panchna. Dai andiamo, tutti dentro che devo controllare. Tutti seduti".

L'arbitro arriva al monitor.

VAR: "Ti faccio vedere".

Collu: "Lui va in opposizione con il gomito, aspetta un attimo. Però c'è il fallo di Marusic che lo trattiene prima.".

VAR: "Ti faccio vedere tutta la dinamica".

Collu: "C'è Marusic che lo trattiene prima del fallo di mano. Fammi vedere anche la tempistica di Marusic che trattiene".

VAR: "Vuoi vedere Marusic?".

Collu: "Perfetto, c'è la maglia tirata. Io fischio fallo per la difesa".

VAR: "E' una tua decisione".

Collu: "Spiego anche che c'è il fallo di mano, ma c'è fallo prima".

VAR: "Lui sta davanti però secondo me. Comunque è una scelta sua".

Presente negli stadi di DAZN, il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha commentato così l'episodio: "Non ci sono dubbi, non era rigore. E' una decisione che andava presa con un check di 15 secondi perchè non era punibile. La cosa che mi sorprende è che il VAR va in quella direzione subito e non capisco cosa possa essere scattato nella testa di questi ragazzi. Forse sono stato io poco chiaro, ma quando dico che è che meglio un'OFR in più non vuole dire mandare l'arbitro al monitor ad ogni minimo dubbio. Tornando all'episodio, non è rigore, ma non è nemmeno mai fallo per la difesa. Doveva essere dato l'angolo. Capisco chi si arrabbia, cioè la Lazio, perchè, se non gli dai rigore, penso che l'avrebbero accettato subito. Nessuno può mettere in dubbio la punibilità del tocco di mano, sono 30 centimetri, il giocatore è in contrasto con l'avversario. Poi una cosa che non mi è piaciuta è che il tiro era in porta, questo non cambia niente perchè il regolamento non dice che se è un tiro è in porta è rigore, se invece non è un tiro in porta non è rigore. O è rigore o non è rigore. La soluzione migliore sarebbe stata calcio d'angolo. Non è stata gestita bene questa situazione.

Io ribadisco il concetto: quando un arbitro va al monitor va messo nelle condizioni di lavorare nel miglior modo possibile. Se gli metti pressione prima di andar al monitor, è un sistema che non va bene. Giusta l’espulsione quindi, ma io non vorrei espellere gli allenatori. Vorrei che capissero la difficoltà della decisione e aspettassero la decisione dell'arbitro. Poi capisco che siamo al 96', lo stress e la tensione, ma noi dobbiamo pensare che l'arbitro vada al monitor tranquillo, perchè se non lo sei non decidi bene".