Cruciani non ci sta: “Ho visto rigori peggiori di questo essere assegnati”

vedi letture

Durante l'ultima puntata del podcast Number 1", il giornalista televisivo e radiofonico Giuseppe Cruciani ha commentato la decisione dell'arbitro Collu di non assegnare il calcio di rigore e del gioco di Allegri, secondo lui troppo criticato. Vedimao nel dettaglio le sue parole:

“Io ho rivisto tutto milioni di volte e sono arrivato a questa conclusione: si il VAR non doveva chiamare l’arbitro. Ma la realtà è che ho visto assegnare rigori in questi anni centomila volte più dubbi, con sfioramenti, con mani che toccavano, per cui di che parliamo. È inutile che tutti gli allineati al Milan parlano. Tutti dicono giustamente non dato il rigore, ma giustamente che? Abbiamo visto assegnare rigori vergognosi, molto peggiori di questi qua"

Su Allegri e il suo gioco: “Può darsi che il Milan giochi male, a me non interessa di queste valutazioni, per me conta vincere, non giocare bene, giocare male, esteticamente bene, possesso palla. Conta vincere, per cui di che parliamo. Mi stupiscono i tifosi del Milan che, con la squadra prima in classifica, dopo il disastro dell’anno scorso, una squadra altamente competitiva che vince il derby, vince con la Lazio, sicuramente una brutta partita del Milan, mi stupisce di chi ancora insulta Allegri, che ha rivitalizzato una squadra, l’ha fatta rinascere, con giocatori importanti. È ridicolo”