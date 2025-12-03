Borghi non ha alcun dubbio: “Maignan deve rinnovare. Con Filippi tornato ad un livello superiore”

Nel suo canale YouTube, il giornalista e telecronista di Sky Stefano Borghi, ha commentato la vittoria dei rossoneri ai danni della Lazio e ha fatto una digressione sul capitano del Milan Mike Maignan che, ancora una volta, ha messo le sue mani sui 3 punti rossoneri. Vediamo nel dettaglio il suo commento:

“Una partita che il Milan ha vinto dopo un primo tempo difficoltoso perchè, in un primo tempo piuttosto avaro di spettacolo, io ho apprezzato molto di più la Lazio come percorso di crescita, o meglio di stabilizzazione che la Lazio ha fatto in maniera ultra positiva e ultra difficile negli ultimi mesi. Perché le condizioni in cui Sarri si è ritrovata ad operare, ma ne abbiamo parlato già diverse volte, erano condizioni veramente oltre il limite.

Su Maignan: “Ancora una volta determinante sul risultato del Milan è la figura di Mike Maignan che adesso gioco forza comincerà ad essere affrontata anche in ottica futura perché sappiamo bene il suo contratto scade in estate e che ci sono delle negoziazioni non particolarmente accelerate. Maignan, vuoi anche per la figura del preparatore dei portieri che lavora con Allegri, Filippi, che è veramente una delle figure più alte nel ruolo che ci siano al mondo se non la più alta, vuoi per tanti motivi, ma Maignan ha ritrovato il livello dei primi tempi rossoneri. Ha parato due rigori fondamentali contro Roma e Inter, la parata sul colpo di testa di Gila è stata una parata che vale tanto quanto quelle perché la gara si poteva indirizzare e qualche certezza poteva venire meno, la Lazio sarebbe stata favorita ancora di più nel fare una partita difensiva trovando il vantaggio subito e lui invece con questo miracolo ha permesso al Milan di potersi mantenere sui propri binari per poi migliorarne nel secondo tempo”