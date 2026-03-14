Il Napoli ribalta il Lecce e mette pressione al Milan. Apprensione nel finale per Banda

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Il Napoli non sbaglia e ribalta il Lecce al "Maradona" 2-1, mettendo pressione sul Milan secondo in classifica ma anche sulle squadre che inseguono: Juventus che gioca stasera e Como e Roma che si affronteranno domani. Primo tempo molto positivo dei salentini che sono andati in vantaggio dopo 3 minuti grazie a Siebert. Nella ripresa, però, i partenopei si svegliano e pareggiano subito con Hojlund, ribaltando il risultato definitivamente con Politano. Nel finale grandissima apprensione per Lameck Banda, colto da quello che è sembrato un malore ma portato via in ambulanza in stato di coscienza secondo quanto riportato da DAZN. Al giocatore i migliori auguri di una pronta ripresa.

SERIE A ENILIVE, 29° TURNO: IL PROGRAMMA COMPLETO

VENERDÌ 13

ore 20.45, Torino-Parma 4-1

SABATO 14

ore 15, Inter-Atalanta 1-1

ore 18, Napoli-Lecce 2-1

ore 20.45, Udinese-Juventus

DOMENICA 15

ore 12.30, Hellas Verona-Genoa

ore 15, Pisa-Cagliari

ore 15, Sassuolo-Bologna

ore 18, Como-Roma

ore 20.45, Lazio-Milan

LUNEDÌ 16

ore 20.45, Cremonese-Fiorentina