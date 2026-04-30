Europa League, domani le semifinali d’andata: il programma
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Oggi, giovedì 30 aprile, sarà il giorno delle due semifinali di andata di Europa League. Eliminate sia Bologna che Roma, nella top 4 quest'anno non sono presenti squadre del nostro campionato. Vediamo le due partite d'andata tra le quattro squadre:
EUROPA LEAGUE, SEMIFINALI
Semifinale 1 - Nottingham Forest-Aston Villa Ore 21:00
Semifinale 2 - Braga-Friburgo Ore 21:00
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News
Zazzaroni sicuro: “PSG-Bayern? Calcio non replicabile, non c’è strategia. Allegri gioca uno schifo ma…”
Se Milan-Juve non piace non è solo colpa di Max. Arbitropoli: per una volta conviene stare fuori dal girodi Franco Ordine
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Primo Piano
PSG-Bayern Monaco 5-4, calcio spettacolo e valanga di gol: ma siamo sicuri che sia questa la strada giusta?
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esclusiva mnESCLUSIVA MN - Koleosho: "Io milanista fino al midollo grazie a Balo, Ronaldinho e Pato. Mi piacerebbe indossare la maglia del Milan"
Antonio VitielloDispiace tantissimo. Milan inguardabile: si faccia qualcosa per il futuro. Occasione d’oro…
Pietro MazzaraChampions? No, la testa è al calciomercato. Il sentimento di una piazza stufa di non vincere. Prezzi dei biglietti: non c'è peggior sordo...
Gabbia è stato chiaro: la squadra è con Allegri e lo sarà sempre. Che le sue parole non siano ignorate
Come si dice? Non bisogna gettare il bambino con l'acqua sporca. Certo, ma prima o poi quest'acqua sporca va buttata
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