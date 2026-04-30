Europa League, domani le semifinali d’andata: il programma

Europa League, domani le semifinali d’andata: il programmaMilanNews.it
© foto di José María Díaz Acosta
Oggi alle 07:10News
di Lorenzo De Angelis

Oggi, giovedì 30 aprile, sarà il giorno delle due semifinali di andata di Europa League. Eliminate sia Bologna che Roma, nella top 4 quest'anno non sono presenti squadre del nostro campionato. Vediamo le due partite d'andata tra le quattro squadre:

EUROPA LEAGUE, SEMIFINALI
Semifinale 1 - Nottingham Forest-Aston Villa Ore 21:00
Semifinale 2 - Braga-Friburgo Ore 21:00