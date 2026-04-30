Completato il programma delle semifinali d'andata di Champions: tutto aperto per la finale

Completato il programma delle semifinali d'andata di Champions: tutto aperto per la finaleMilanNews.it
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Oggi alle 07:50News
di Lorenzo De Angelis

Atletico Madrid e Arsenal pareggiano 1-1 al Riyadh Air Metropolitano nell'andata della semifinale di Champions League. Gara equilibrata e decisa da due calci di rigore: nel primo tempo Gyokeres sblocca il risultato dagli 11 metri dopo essersi guadagnato il fallo. Nella ripresa l'Atletico reagisce e trova il pari con Julian Alvarez, sempre su penalty.

I Colhoneros sfiorano a più riprese il sorpasso, prima con Griezmann, fermato dalla traversa, e poi con Lookman, mentre nel finale l'Arsenal protesta per un rigore poi cancellato dal VAR. Tutto resta aperto: la qualificazione si deciderà a Londra.  

CHAMPIONS LEAGUE: IL PROGRAMMA DELLE SEMIFINALI DI RITORNO

MARTEDÌ 5 MAGGIO 

Arsenal-Atletico Madrid (Agg. 1-1), ore 21.00, Emirates Stadium

MERCOLEDÌ 6 MAGGIO

Bayern Monaco-Paris Saint Germain (Agg. 4-5), ore 21.00, Allianz Arena