Serie A: programma completo e designazione della 35esima giornata
Per la prima volta il designatore ad interim Dino Tommasi ha fatto le sue scelte per la giornata di Serie A Enilive, la 35^, che verrà disputata nel corso del prossimo fine settimana. Per la gara del Milan, impegnato in casa del Sassuolo, è stato selezionato l'arbitro Fabio Maresca. Per il big match tra Como e Napoli invece c'è Fabbri. La Juventus in casa contro l'Hellas Verona sarà arbitrata dal signor Ayroldi, mentre lunedì sera Roma-Fiorentina è stata affidata a Zufferli. Di seguito designazioni e programma completo della giornata.
PISA– LECCE Venerdì 1/05 h. 20.45
GUIDA
LO CICERO – LAUDATO
IV: TREMOLADA
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: DOVERI
UDINESE – TORINO Sabato 2/05 h. 15.00
MUCERA
CECCONI – MORO
IV: ZANOTTI
VAR: MAGGIONI
AVAR: DIONISI
COMO – NAPOLI Sabato 2/05 h. 18.00
FABBRI
BACCINI – BAHRI
IV: PERRI
VAR: DOVERI
AVAR: DI BELLO
ATALANTA – GENOA Sabato 2/05 h. 20.45
PEZZUTO
COLAROSSI – YOSHIKAWA
IV: TURRINI
VAR: GIUA
AVAR: PRONTERA
BOLOGNA – CAGLIARI h. 12.30
CREZZINI
FONTEMURATO – BIFFI
IV: GALIPO’
VAR: GARIGLIO
AVAR: GHERSINI
SASSUOLO – MILAN h. 15.00
MARESCA
PERETTI – BERCIGLI
IV: MARINELLI
VAR: MAZZOLENI
AVAR: PAGANESSI
JUVENTUS – H. VERONA h. 18.00
AYROLDI
VECCHI – CAVALLINA
IV: DI MARCO
VAR: DI BELLO
AVAR: MERAVIGLIA
INTER – PARMA h. 20.45
BONACINA
PRETI – PALERMO
IV: MASSIMI
VAR: MARINI
AVAR: DI PAOLO
CREMONESE – LAZIO Lunedì 4/05 h. 18.30
CHIFFI
DEI GIUDICI – ROSSI C.
IV: CALZAVARA
VAR: CAMPLONE
AVAR: MAZZOLENI
ROMA – FIORENTINA Lunedì 4/05 h. 20.45
ZUFFERLI
ROSSI L. – CECCON
IV: RAPUANO
VAR: DI PAOLO
AVAR: DI BELLO
