VIDEO MN - I rossoneri sono arrivati in hotel, presente anche Igli Tare. Giocatori acclamati dai tanti tifosi presenti

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È arrivata in Hotel la squadra alla viglia del match contro la Lazio di domani sera. Un centinaio di tifosi presenti che hanno acclamato e caricato i giocatori e l'ambiente in vista della partita di domani. Presente anche il ds Igli Tare.

Ricordiamo inoltre che saranno in 10mila i tifosi rossoneri che domani occuperanno il settore ospiti dell'Olimpico e non solo. In calce al pezzo il video dal nostro inviato.

di Antonello Gioia