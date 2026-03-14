FOTO MN - A breve l’arrivo della squadra in hotel: tantissimi tifosi presenti

FOTO MN - A breve l’arrivo della squadra in hotel: tantissimi tifosi presentiMilanNews.it
Oggi alle 20:21News
di Andrea La Manna

Tra pochi minuti, come riporta il nostro inviato di MilanNews.it, arriverà la squadra in Hotel a Roma dove passerà la notte della viglia della sfida di domani sera contro la Lazio. Molti i tifosi presenti, circa un centinaio, in attesa dei giocatori per dargli la carica per la partita. 

Di Antonello Gioia 