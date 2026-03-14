Serie A, la classifica aggiornata: il Napoli blinda la Champions

Serie A, la classifica aggiornata: il Napoli blinda la Champions MilanNews.it
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Oggi alle 20:24News
di Andrea La Manna

Al termine di Napoli-Lecce, match terminato 2-1, questa è la classifica aggiornata in attesa di Udinese-Juventus che si giocherà tra poco 

LA CLASSIFICA AGGIORNATA 

Inter 68*
Milan 60
Napoli 59*
Como 51
Roma 51
Juventus 50
Atalanta 47*
Bologna 39
Sassuolo 38
Lazio 37
Udinese 36
Parma 34*
Cagliari 30
Torino 33*
Genoa 30
Lecce 27*
Fiorentina 25
Cremonese 24
Verona 18
Pisa 15

*una partita in più