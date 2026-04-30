Pastore: "Il Milan affrontò Kvaratskhelia e Luis Diaz quando costavano 10 milioni. Di giocatori è pieno il mondo, e sta al Milan scoprirli e portarseli in casa"

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Giuseppe Pastore, giornalista, si è così espresso a Radio Rossonera sulle differenze tra il calcio italiano e quello europeo: “Ci sono 5-6 squadre che giocano un calcio stellare, e noi non possiamo competere con loro. Detto che l'Inter l'anno scorso è andata in finale. Non bisogna partire battuti, ma trovare il modo, anche in modo fantasioso, di cambiare. Il calcio è in continua evoluzione e il Milan deve decidere se vuole subire questa situazione senza proporre nulla, oppure fare qualcosa anche con creatività. Ricordiamo che due dei migliori di ieri, Kvaratskhelia e Luis Diaz, il Milan li ha affrontati in un momento in cui non erano ancora delle stelle, e costarono 10 milioni di euro. Di giocatori è pieno il mondo, e sta al Milan scoprirli e portarseli in casa”.

IL PROGRAMMA DELLA CHAMPIONS LEAGUE

Atletico Madrid e Arsenal pareggiano 1-1 al Riyadh Air Metropolitano nell'andata della semifinale di Champions League. Gara equilibrata e decisa da due calci di rigore: nel primo tempo Gyokeres sblocca il risultato dagli 11 metri dopo essersi guadagnato il fallo. Nella ripresa l'Atletico reagisce e trova il pari con Julian Alvarez, sempre su penalty.

I Colhoneros sfiorano a più riprese il sorpasso, prima con Griezmann, fermato dalla traversa, e poi con Lookman, mentre nel finale l'Arsenal protesta per un rigore poi cancellato dal VAR. Tutto resta aperto: la qualificazione si deciderà a Londra.

CHAMPIONS LEAGUE: IL PROGRAMMA DELLE SEMIFINALI DI RITORNO

MARTEDÌ 5 MAGGIO

Arsenal-Atletico Madrid (Agg. 1-1), ore 21.00, Emirates Stadium

MERCOLEDÌ 6 MAGGIO

Bayern Monaco-Paris Saint Germain (Agg. 4-5), ore 21.00, Allianz Arena