Venezia, match point per la Serie A: può essere la prima neopromossa

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Domani pomeriggio, sul campo dello Spezia ultimo a 33 punti, il Venezia potrebbe conquistare la promozione diretta in Serie A. Così facendo, sarebbe la prima squdra delle tre che l'anno prossimo parteciperanno alla Serie A. Queste le parole dell'allenatore Giovanni Stroppa alla vigilia della partita:

"Affrontiamo la gara con lo spirito di sempre, cercando di portare a casa il risultato attraverso quello che sappiamo fare. Ritrovo lo stesso campo e lo stesso arbitro di un anno fa, ma non guardo queste cose, non mi interessano. Sono totalmente concentrato sulla squadra e su quello che deve fare. Molte volte si dice che questo tipo di sfide si preparano da sole, noi abbiamo fatto una buona settimana di lavoro e la squadra è ben mentalizzata. Non voglio sminuire l'importanza della partita, ma in questo momento dobbiamo fare le cose come le abbiamo sempre fatte. Domani abbiamo di fronte uno squadrone e ogni particolare farà la differenza".

CLASSIFICA SERIE B

Promozione diretta

1. Venezia 78

2. Monza 75

Play-off

3. Frosinone 75

4. Palermo 69

5. Catanzaro 59

6. Modena 52

7. Juve Stabia 50

8. Avellino 46



9. Cesena 45

10. Carrarese

11. Mantova 43

12. Sampdoria 41

13. Sudtirol 40

14. Padova 40

15. Virtus Entella 39

Play-out

16. Empoli 37

17. Pescara 34

Retrocessione diretta

18. Bari 34

19. Reggiana 34

20. Spezia