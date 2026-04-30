Venezia, match point per la Serie A: può essere la prima neopromossa
Domani pomeriggio, sul campo dello Spezia ultimo a 33 punti, il Venezia potrebbe conquistare la promozione diretta in Serie A. Così facendo, sarebbe la prima squdra delle tre che l'anno prossimo parteciperanno alla Serie A. Queste le parole dell'allenatore Giovanni Stroppa alla vigilia della partita:
"Affrontiamo la gara con lo spirito di sempre, cercando di portare a casa il risultato attraverso quello che sappiamo fare. Ritrovo lo stesso campo e lo stesso arbitro di un anno fa, ma non guardo queste cose, non mi interessano. Sono totalmente concentrato sulla squadra e su quello che deve fare. Molte volte si dice che questo tipo di sfide si preparano da sole, noi abbiamo fatto una buona settimana di lavoro e la squadra è ben mentalizzata. Non voglio sminuire l'importanza della partita, ma in questo momento dobbiamo fare le cose come le abbiamo sempre fatte. Domani abbiamo di fronte uno squadrone e ogni particolare farà la differenza".
CLASSIFICA SERIE B
Promozione diretta
1. Venezia 78
2. Monza 75
Play-off
3. Frosinone 75
4. Palermo 69
5. Catanzaro 59
6. Modena 52
7. Juve Stabia 50
8. Avellino 46
9. Cesena 45
10. Carrarese
11. Mantova 43
12. Sampdoria 41
13. Sudtirol 40
14. Padova 40
15. Virtus Entella 39
Play-out
16. Empoli 37
17. Pescara 34
Retrocessione diretta
18. Bari 34
19. Reggiana 34
20. Spezia
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