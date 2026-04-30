Hubner e il particolare aneddoto su Seedorf: "Vi dico cosa facevano i tifosi milanisti.."

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Dario Hubner, ex storico attaccante tra le tante di Brescia e Piacenza è stato ospite del podcast Centrocampo. Le sue considerazioni sul calcio moderno e un aneddoto su Clarence Seedorf:

"Il calcio è diventato un gioco, non dico da fighette ma... Oggi il difensore non ha la possibilità di difendere. Noi abbiamo avuto tantissimi difensori forti: Nesta, Cannavaro... Oggi farebbero fatica a difendere. Io ripeto, non sono razzista e non sono niente, ma una squadra come il Lecce che mi vince il campionato di Primavera e non ha un italiano in squadra, non possiamo pretendere di avere una Nazionale forte nel 2032. I tifosi milanisti fischiavano Seedorf che cercava sempre la palla filtrante per far gol. Adesso guardiamo una partita di calcio e ci vogliono sette minuti per arrivare a metà campo: questo è calcio?"