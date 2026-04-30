Pedulla duro: “Gravina peggior presidente di questo paese, non ha capito in che situazione ci ha portato”
Nel suo canale YouTube, Alfredo Pedulla ha parlato di Gravina e delle parole rilasciate nel programma. Queste le sue parole:
"Il bello di tutta questa storia è che tu hai sbagliato in Italia, ma hai sbagliato clamorosamente, hai fallito in modo clamoroso, hai dimostrato di essere il peggiore presidente della storia in questo paese dove vivono e prevalgono i sentimenti dell'invidia e della gelosia e del non aver mai colpa. In questo senso Gravina è in fila perché ieri è stato invitato da una grandissima giornalista come Lily Gruber in una trasmissione molto seguita e molto prestigiosa come otto emmezza su La7 e ha fatto un uno sproloquio senza un contraddittorio. Ma è normale, se io stasera entro a Piazza Affari per fare uno speciale borsa, dico una serie di sciocchezze. Oppure se scelgo il mio interlocutore che mastica poco di calcio, con tutti rispetto per la professionalità è normale che tu possa fare uno sproloquio e non abbia un contraddittorio. Il bello di Gravina che anche a freddo non si rende conto della situazione in cui ci ha portato".
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