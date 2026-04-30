Verso Sassuolo-Milan, Berardi "Bestia" Nera dei rossoneri: nessuno come lui
Dopo lo scialbo pareggio di San Siro contro la Juventus, il Milan di Massimiliano Allegri tornerà in campo domenica alle 15.00 al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Proprio in terra emiliana, i rossoneri vinsero il loro ultimo scudetto, il 22 maggio vincendo 3-0 contro i neroverdi. Oggi, altri tempi e nuovi obiettivi per tornare grandi: la qualificazione in Champions è l'unica cosa che conta.
DATI E NUMERI PRE PARTITA - BERARDI SEMPRE IL PERICOLO NUMERO UNO
Il Milan è la squadra contro la quale Domenico Berardi ha segnato più gol in Serie A: 11 in 19 incroci, compreso quello in cui ha stabilito il record personale di marcature in un singolo match del massimo torneo (quattro, nel gennaio 2014). Soltanto cinque giocatori contano più reti contro i rossoneri nella competizione rispetto all'attaccante degli emiliani: Stefano Nyers, Carlo Reguzzoni, Antonio Di Natale (tutti a 12), Enrico Chiesa (14) e Silvio Piola (22).
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