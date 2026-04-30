MN - Dopo Allegri anche Tare lascia Casa Milan dopo l’incontro di questo pomeriggio
MilanNews.it
Dopo Massimiliano Allegri, con cui oggi pomeriggio c'è stato un vertice di mercato durato circa tre ore, anche il direttore sportivo Igli Tare ha lasciato la sede rossonera. L'orologio segnava le 20:25 quando il dirigente rossonero è uscito da Casa Milan. Anche lui, come l'allenatore, è apparso sereno e sorridente. Probabile che oggi si siano poste le basi per il Milan del futuro. Non è il primo incontro che avviene nell'ultimo periodo: anche la settimana scorsa le parti si erano viste per programmare la prossima stagione che, a questo punto, sarebbe sorprendete non vedesse Tare a Allgri protagonisti.
di Lorenzo De Angelis
Pubblicità
News
Se Milan-Juve non piace non è solo colpa di Max. Arbitropoli: per una volta conviene stare fuori dal girodi Franco Ordine
Le più lette
2 CorSport: "Il Milan ha 3 spine. Chukwueze, Bennacer e Musah rientreranno: così saltano 60 milioni"
3 Di Marzio: "Spendere 50 milioni per Nicolas Jackson credo che non sia nei piani né del Milan né della Juve"
4 Romano: "Il Milan non ha ancora attivato tutto per quanto riguarda l'operazione Lewandowski", il motivo
Primo Piano
Sorloth, Lukaku e gli altri. Parte il toto-centravanti. Ma quanto è difficile fare l'attaccante del Milan?
Tare a DAZN: "Milan, il giorno dell'accordo uno dei più belli della mia vita. Bisogna tornare a vincere. Ibra? Ci diciamo le cose in faccia"
Antonio VitielloDispiace tantissimo. Milan inguardabile: si faccia qualcosa per il futuro. Occasione d’oro…
Pietro MazzaraChampions? No, la testa è al calciomercato. Il sentimento di una piazza stufa di non vincere. Prezzi dei biglietti: non c'è peggior sordo...
Gabbia è stato chiaro: la squadra è con Allegri e lo sarà sempre. Che le sue parole non siano ignorate
Come si dice? Non bisogna gettare il bambino con l'acqua sporca. Certo, ma prima o poi quest'acqua sporca va buttata
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com