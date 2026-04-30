MN - Dopo Allegri anche Tare lascia Casa Milan dopo l’incontro di questo pomeriggio

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Dopo Massimiliano Allegri, con cui oggi pomeriggio c'è stato un vertice di mercato durato circa tre ore, anche il direttore sportivo Igli Tare ha lasciato la sede rossonera. L'orologio segnava le 20:25 quando il dirigente rossonero è uscito da Casa Milan. Anche lui, come l'allenatore, è apparso sereno e sorridente. Probabile che oggi si siano poste le basi per il Milan del futuro. Non è il primo incontro che avviene nell'ultimo periodo: anche la settimana scorsa le parti si erano viste per programmare la prossima stagione che, a questo punto, sarebbe sorprendete non vedesse Tare a Allgri protagonisti.

di Lorenzo De Angelis