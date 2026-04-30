Serie A, nessuno come il Milan: il curioso dato "Premia" La squadra di Allegri
Dopo lo scialbo pareggio di San Siro contro la Juventus, il Milan di Massimiliano Allegri tornerà in campo domenica alle 15.00 al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Proprio in terra emiliana, i rossoneri vinsero il loro ultimo scudetto, il 22 maggio vincendo 3-0 contro i neroverdi. Oggi, altri tempi e nuovi obiettivi per tornare grandi: la qualificazione in Champions è l'unica cosa che conta.
DATI E NUMERI PRE PARTITA - PER IL MILAN E' ALLARME GOL
Il Milan in questo campionato sta viaggiando a una media di 13.3 tiri a partita: si tratta della seconda media più bassa per i rossoneri in una singolo torneo di Serie A considerando le ultime 20 stagioni (l'ha registrata inferiore solo nel 2014/15, 11.8 tiri a match, quando terminò al 10° posto). Inoltre, il Milan è la squadra che ha utilizzato in media meno sostituzioni in questo campionato: 4.1 a match, ovvero 139 in totale finora, almeno 10 in meno rispetto a qualsiasi altra avversaria del torneo in corso (a 149 segue il Parma).
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