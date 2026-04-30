Effetto Gabbia: Milan (quasi) imbattibile con lui in campo
Dopo lo scialbo pareggio di San Siro contro la Juventus, il Milan di Massimiliano Allegri tornerà in campo domenica alle 15.00 al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Proprio in terra emiliana, i rossoneri vinsero il loro ultimo scudetto, il 22 maggio vincendo 3-0 contro i neroverdi. Oggi, altri tempi e nuovi obiettivi per tornare grandi: la qualificazione in Champions è l'unica cosa che conta.
DATI E NUMERI PRE PARTITA
Matteo Gabbia è tornato a disposizione di Massimiliano Allegri nelle ultime due sfide di campionato (1-0 contro il Verona e 0-0 contro la Juventus); con il difensore in campo, i rossoneri hanno perso soltanto il 4% delle partite di questa Serie A, ovvero una sulle 26 totali (15V, 10N), per una media punti di 2.1 a match, mentre senza di lui la percentuale di sconfitte sale al 50% (4/8 - 4V) e la media punti scende a 1.5 a incontro.
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