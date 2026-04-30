Sassuolo, questi numeri contro il Milan non sono un caso: neroverdi ostacolo insidioso

Sassuolo, questi numeri contro il Milan non sono un caso: neroverdi ostacolo insidiosoMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:10News
di Niccolò Crespi
fonte eurosport.it

Dopo lo scialbo pareggio di San Siro contro la Juventus, il Milan di Massimiliano Allegri tornerà in campo domenica alle 15.00 al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Proprio in terra emiliana, i rossoneri vinsero il loro ultimo scudetto, il 22 maggio vincendo 3-0 contro i neroverdi. Oggi, altri tempi e nuovi obiettivi per tornare grandi: la qualificazione in Champions è l'unica cosa che conta.

DATI E NUMERI PRE PARTITA

Il Sassuolo è rimasto imbattuto in sei delle ultime otto sfide di campionato giocate contro il Milan (3V, 3N, 2P), dopo avere subito ben sette sconfitte nelle nove precedenti (2N); nel dettaglio, le due squadre hanno pareggiato i due match più recenti, segnando in totale 10 reti, per una media di cinque a match. Inoltre, nelle ultime 13 partite di campionato, il Sassuolo ha raccolto ben 23 punti (7V, 2N, 4P); nel periodo (dalla 22ª giornata), soltanto quattro squadre hanno fatto meglio in Serie A: Como (24), Juventus (25), Napoli (26) e Inter (30).