Pellegatti si fa sentire: “Non capisco l’accanimento contro Allegri per Milan-Juve. È stato l’unico colpevole?”

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Nel suo canale Youtube, Carlo Pellegatti ha commentato le critiche che sono state rivolte questa settimana a Massimiliano Allegri per la brutta partita che è stata Milan-Juventus. Queste le sue parole:

"Mi dispiace che ci sia questo accanimento da parte di molti opinionisti, critici, colleghi riguardo a Milan-Juventus, al fatto che la colpa unica della partita non bella, non spettacolare, non divertente sia solamente Massimiliano Allegri. Mi sembra che si stia esagerando, anche perché coloro che continuano a dire che la partita è stata fra le più brutte degli ultimi anni stanno sbagliando perché c'è stata sicuramente una partita più noiosa, più brutta di questa, ma sicuramente. Milan-Juventus ha visto un tiro in porta di Rabiot, iI gol annullato, sto parlando delle minime emozioni, la traversa di Saelemaekers e direi nient'altro, quindi poco nulla. Però Milan-Juve del 2024 non ha avuto manco queste".