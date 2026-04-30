Simeone: “PSG-Bayern 5-4? Per noi allenatori non è così bello”

Simeone: “PSG-Bayern 5-4? Per noi allenatori non è così bello”MilanNews.it
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Oggi alle 18:40News
di Andrea La Manna

Nell'intervista a Prime nel post partita di Atletico Madrid-Arsenal, match valido per la semifinale d'andata di Champions League, il Cholo Simeone ha risposto così alla domanda in merito alle aspettative degli appassionati di calcio dopo il 5-4 tra PSG e Bayern Monaco del giorno prima. Questo il suo commento:

"Quando una partita finisce 5-4 tutti dicono che è una grande partita, io però guardo e penso cazzo 5 gol una, quattro l'altra, per noi allenatori non è così bella. Però quando uno sta guardando la partita in tv dice che è bella".