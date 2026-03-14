Rakitic: "Modric è sempre stato un leader. La prima cosa per lui è il bene della squadra"

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Intervistato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport in occasione dell'EA7 Wolrd Legends Padel Tour, l'ex centrocampista di Barcellona e Siviglia, Ivan Rakitic, ha parlato del suo amico ed ex compagno di nazionale croata Luka Modric, oggi stella e leader del Milan di Massimiliano Allegri.

Per ora si gioca lo scudetto: ha ancora la possibilità di vincerlo?

"L'Inter ha sette punti in più e ovviamente è la favorita, ma il derby di domenica ha dimostrato che il Milan non è lì per caso e può giocarsi le sue chance. Mancano ancora parecchie partite e nel calcio mai dire mai. Conoscendo Modric, poi, non si sarà rassegnato di certo. Anzi, vi posso dire che ha ancora una gran voglia di alzare trofei".

Non fosse adesso, magari l’anno prossimo? Ha un’opzione...

"Chi lo sa (ride ndr). Ma state tranquilli che se Luka restasse al Milan, lo farebbe per vincere".

Intanto, a Milano si è adattato a fare pure il mediano...

"Perché la prima cosa per lui è il bene della squadra. Se serve che Modric faccia il Gattuso, allora lo fa. È sempre stato intelligente, semplicemente un leader".