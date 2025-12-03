Gimenez ago della bilancia, Tuttosport: "Tare valuta Mateta"

Con l'avvicinarsi del mese di gennaio, si intensificano sempre di più i discorsi sul possibile arrivo di un nuovo centravanti. In realtà sono chiacchiere che non sono mai andate in soffitta ma che semplicemente oggi riecheggiano con maggiore intensità. Tutto dipenderà, come scrive questa mattina Tuttosport, da quale futuro sceglierà Santiago Gimenez. In estate il messicano si era impuntato per rimanere a Milanello ma la prima parte di stagione non gli ha sorriso e oggi è fermo da oltre un mese per un infortunio. Le probabilità di una sua partenza si fanno più alte ogni giorno che passa.

Una cosa però è certa, Gimenez è l'ago della bilancia perché se non parte lui non entra nessuno. E allora Tuttosport questa mattina titola in questo modo: "Gimenez via? Tare valuta Mateta". Se il messicano dovesse partire, con il Sunderland che è una delle squadre interessate, il Diavolo avrebbe campo libero per cercare un sostituto: uno dei favoriti in lista è Jean-Philippe Mateta, già cercato negli anni passati, che sta vivendo un periodo d'oro al Crystal Palace e che vedrebbe di buon occhio un trasferimento italiano, tra l'altro non rinnovando con il club inglese.