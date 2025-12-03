Il Milan cerca un centravanti, il CorSera: "Pellegrino per Allegri"

Se c'è una lacuna evidente nella rosa del Milan, quella è il centravanti. Il Diavolo ha teoricamente Santiago Gimenez ma il campo ha dimostrato nella prima fase di stagione che il giocatore, pur impegnandosi e provandoci in tutti i modi, non ha le caratteristiche ideali per il gioco di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese ha la necessità di una punta che sia ben strutturata fisicamente, pronta a fare sportellate in area di rigore. Una tipologia di giocatore che potrebbe tornare utile anche in ottica partite contro le piccole: negli arrembaggi finali contro Cremonese, Pisa o Parma è mancata la figura di riferimento in area a cui lanciare i palloni.

Oggi il Corriere della Sera, nelle sue pagine dedicate allo sport, propone un pezzo sul mercato di gennaio e su cosa servirebbe alle big impegnate a oggi nella lotta Scudetto per cercare di alimentare questo sogno. Scrive il quotidiano generalista: "Shopping per lo Scudetto. Cinque squadre vicinissime in testa alla classifica: hanno delle lacune da colmare". Sul Milan si legge questo: "Milan e Roma lavorano sull'arrivo di un centravanti: Pellegrino per Allegri e Zirkzee per Gasperini". Mateo Pellegrino, argentino del Parma, è un nome già uscito nelle scorse settimane in ottica rossonera: ha le caratteristiche giuste ma andrebbe convinta la squadra emiliana oltre che venduto Gimenez.