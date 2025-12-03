Com'è cambiato il Milan in un anno, il CorSport: "Max, nove in condotta"

Max Allegri ci ha messo pochissimi mesi per entrare nel cuore dei suoi nuovi giocatori rossoneri: i risultati si stanno vedendo in campo. Non sono tanto i punti conquistati o la posizione in classifica, che comunque hanno un peso specifico molto importante, ma è la mentalità e l'identità che questa squadra mette in campo ogni volta che scende in campo, anche quando magari le prestazioni non sono di alto livello. Considerando com'è andata la scorsa stagione e che gli elementi della rosa, al netto di aggiunte significative come quelle di Modric e Rabiot, non sono cambiati, è un lavoro di enorme successo.

La stagione è ancora molto lunga ma se sovrapponiamo la classifica di oggi con quella di 365 giorni fa, il divario in positivo è sotto gli occhi di tutti. Ed è su questo aspetto che si concentra l'analisi di quest'oggi del Corriere dello Sport che sottolinea lo spessore dei nove punti in più in classifica del Diavolo. Titola il quotidiano: "Max, nove in condotta. Il fattore Allegri: con tre vittorie in più si è preso la vetta". Nel sottotitolo poi viene aggiunto il dato statistico: "Un anno fa il Milan alla 13esima giornata era soltanto ottavo con 19 punti e 40 ko. La rosa è da completare ma l'uomo decisivo è quello in panchina".