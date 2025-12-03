La Gazzetta conferma l'indiscrezione di MilanNews.it: "Allegri punta Karetsas"

Lo scorso venerdì 28 novembre, la redazione di MilanNews.it ha riportato come alcuni emissari rossoneri erano stati inviati in Belgio, più precisamente a Genk, per assistere alla gara di Europa League tra i padroni di casa e gli svizzeri del Basilea. Il motivo era il giovanissimo fantasista greco classe 2007 Konstantinos Karetsas che, in quella partita, ha sfruttato bene i riflettori e ha segnato il gol della vittoria per la sua squadra, permettendole di conquistare tre punti fondamentali.

Questa mattina la Gazzetta dello Sport riporta la notizia sulla propria edizione cartacea, titolando così: "Allegri punta il Belgio. Il gioiello Karetsas, fantasia per il futuro". La rosea riporta come i segni del destino alcune volte siano inequivocabili: nonostante un grande avvio di stagione, al giovane talento greco mancava ancora il gol che è stato trovato proprio nell'occasione in cui un osservatore rossonero è venuto a guardarlo da vicino. A oggi, continua il quotidiano, servirebbero 25 milioni di euro: Karetsas, disposto di un fisico minuto, ha una grande tecnica e gioca già per la nazionale maggiore greca per cui ha pure già segnato 3 gol in 9 presenze.