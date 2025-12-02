Gimenez in Premier League? Fabrizio Romano svela il futuro del messicano

Fabrizio Romano, noto giornalista sportivo esperto di mercato è intervenuto così in un video sul suo canale YouTube, rilasciando le sue considerazioni sul futuro del Bebote Santi Gimenez, oggi ancora out per infortunio:

"Si dice che il Sunderland sia su Santiago Gimenez e che ci siano già stati dei contatti. A me arrivano però smentite, dal Sunderland mi arriva un no secco per l'attaccante messicano del Milan. Il club inglesi ha altri piani. Vedremo cosa succederà a gennaio per Gimenez, ma ad oggi non arrivano conferme sul Sunderland".

IL CALENDARIO DEL MILAN FINO ALLE 22ESIMA GIORNATA

12a giornata

Domenica 23/11/2025 Inter-Milan 0-1

13a giornata

Sabato 29/11/2025 Milan-Lazio 1-0

14a giornata

Lunedì 08/12/2025 Torino-Milan ore 20.45 DAZN/Sky/Now

15a giornata

Domenica 14/12/2025 Milan-Sassuolo ore 12.30 DAZN

16a giornata

Giovedì 15/01/2026 Como-Milan ore 20.45 (da definire) DAZN

17a giornata

Domenica 28/12/2025 Milan-Verona ore 12.30 DAZN

18a giornata

Venerdì 02/01/2026 Cagliari-Milan ore 20.45 DAZN/Sky/Now

19a giornata

Giovedì 08/01/2026 Milan-Genoa ore 20:45 DAZN

20a giornata

Domenica 11/01/2026 Fiorentina-Milan ore 15 DAZN

21a giornata

Domenica 18/01/2026 Milan-Lecce ore 20.45 DAZN

22a giornata

Domenica 25/01/2026 Roma-Milan ore 20.45 DAZN