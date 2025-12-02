Mercato Milan, le ultime di Fabrizio Romano: il Chelsea non è tornato su Maignan, no secco del Sunderland per Gimenez

Fabrizio Romano, in un video sul suo canale YouTube, ha rilasciato queste parole su Mike Maignan: "Durante le ultime settimane, sono aumentate le voci su Mike Maignan. Negli ultimi giorni, dall'estero è tornata a circolare la voce sul Chelsea, che sarebbe pronto a tornare sul francese. Il Chelsea lo aveva in pugno a giugno, ma mancava l'accordo con il Milan che non voleva mettere sul piatto più di 15 milioni di euro. Il Milan ha tenuto duro e trattenere Maignan è stata la decisione giusta viste le sue prestazioni. Ora sono tornati i rumors su Maignan e il Chelsea, ma posso dirvi che dal club inglese mi arriva che ad oggi è un'operazione assolutamente congelata e ferma. Nulla di confermato sulle voci che arrivano dall'Inghilterra. Il Chelsea è contento di Sanchez e ad oggi il nome di Maignan non è tornato caldo. Il messaggio che arriva dal Chelsea è chiaro: su Maignan noi non ci siamo".

Questi invece gli aggiornamenti su Santiago Gimenez e su Jean-Philippe Mateta, attaccante del Crystal Palace accostato spesso anche al Milan:

Su Gimenez: "Si dice che il Sunderland sia su Santiago Gimenez e che ci siano già stati dei contatti. A me arrivano però smentite, dal Sunderland mi arriva un no secco per l'attaccante messicano del Milan. Il club inglesi ha altri piani. Vedremo cosa succederà a gennaio per Gimenez, ma ad oggi non arrivano conferme sul Sunderland".

Su Mateta: "Era nella lista del Milan in estate, ma trattare con il Crystal Palace non è facile. Posso dirvi però che il messaggio che mi arriva è di un Mateta pronto per un'esperienza diversa. Confermo la tentazione Italia per il 2026, vedremo se in estate o a gennaio, anche se quello invernale è un mercato difficile e non credo che il Crystal Palace possa privarsi di uno come Mateta. Posso aggiungere che l'ultimo vero contatto tra il giocatore e il Palace per parlare del rinnovo risale ad agosto. Da quel giorno non ci sono stati più contatti, Mateta non sembra molto propenso a rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2027. Posso confermare che l'Italia è una destinazione che prenderebbe in considerazione, così come restare in Premier League".