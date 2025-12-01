Moretto: "Il Milan in questo momento non sta considerando Sergio Ramos"

Tante voci su Sergio Ramos proposto al Milan in vista del mercato di gennaio. Matteo Moretto, in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, fa il punto della situazione:

“Sergio Ramos, 39 anni, in scadenza col Monterray il 31 dicembre 2025. Gradirebbe l’idea di poter venire a giocare in Italia. Lo ha detto Fabrizio Romano, non ci sono ancora trattative con i club italiani, è molto presto ancora e non c’è solo l’Italia: Ramos ha uno stipendio molto molto importante e le cifre che si porta dietro sono comunque importanti. Non tutti i club possono avvicinarsi. 39 anni ma ha un palmares che conosciamo tutti, è integro fisicamente. Conterà anche il progetto sportivo per cercare di arrivare in forma verso la fine della stagione.

Non mi risulta che il Milan abbia all’interno della propria lista il nome di Sergio Ramos. Non mi risulta che sia un profilo che sta valutando oggi. Non mi arrivano conferme su questo tipo di nome che magari sarà stato proposto, questo io non lo so, e non voglio assolutamente smentire nessuno. L’unica informazione che voglio portare io è che il Milan in questo momento non sta considerando Sergio Ramos come profilo per rinforzare la difesa”.