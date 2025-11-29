Letizia: "Normale dopo l'anno scorso che Furlani abbia riveduto al ribasso le cifre del rinnovo di Maignan. Ora un’offerta adeguata va riformulata"

Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso all'interno del suo editoriale di Sportitalia su Maignan: "Perché dire “è tornato”, conferma un’evidenza incontrastabile, cioè che il vero Mike era svanito nel nulla fino a diventare un lontano e sbiadito ricordo. Colpa sua o dell’ambiente? Entrambe. Ma chi oggi punta il dito contro chi, in primavera, ha deciso di non affrettare i tempi di un rinnovo oneroso e pesante, parla col senno di poi e non con il senso della realtà. In tutta la scorsa stagione, Maignan ha inanellato errori e uscite a vuoto: chiedere a Liverpool, Como, Cagliari, Lazio, Feyenoord per iniziare un elenco nemmeno esaustivo.

Normale che Furlani, in sede di contrattazione, abbia giudicato opportuno rivedere al ribasso le cifre: le trattative si fanno così per entrambe le parti, non solo per i giocatori. Che Maignan, persona molto particolare e caratterialmente enigmatica, si possa essere offeso, è umanamente comprensibile: i calciatori tuttavia devono smetterla di considerarsi uomini e professionisti a loro piacimento e comodità, a intermittenza. Un’offerta adeguata va riformulata: in Europa qualche portiere interessante c’è (personalmente mi piace Atubolu del Friburgo), ma il rischio del salto nel vuoto è notevole ed eccessivo per una squadra che vuole vincere. E allora la soluzione è semplice. Se c’è un problema di sensibilità, di puntiglio, di forma, che le parti in causa si parlino il prima possibile e risolvano, nel nome del bene dell’AC Milan, l’unica cosa che conta".