Serafini si chiede: "Quale altro giocatore del Milan oggi potrebbe andare a bussare agli stessi soldi di Maignan?"

Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Luca Serafini si è così espresso sul futuro di Maignan: "Maignan è diventato anche il responsabile del tergiversare sul tema del rinnovo, quasi una sorta di insofferenza rispetto a valutazioni diverse che la società ha fatto tra un incontro e l’altro. Non credo che possa essere un’inibizione aumentare lo stipendio a un top player “perché poi si formerebbe la coda fuori dalla porta”: quale altro giocatore del Milan oggi potrebbe andare a bussare agli stessi quattrini del portiere, paragonando il suo rendimento? Il contratto a Maignan va rinnovato: è tra i migliori del mondo e gioca in rossonero, è qui che deve restare".

VERSO MILAN-LAZIO, LE PAROLE DI ALLEGRI IN CONFERENZA STAMPA

"È normale - ha dichiarato Massimiliano Allegri in conferenza stampa pre Milan-Lazio - che il derby di Milano sia importante, ti dà grande adrenalina. Non bisogna uscire dall'obiettivo finale: entrare tra le prime quattro. In sette punti al momento ci sono sette squadre con la Lazio che sta rientrando, è stata sottovalutata, Sarri sta facendo un ottimo lavoro. Non hanno fatto mercato, hanno avuto infortuni, per noi sabato sarà una partita difficile, perché è una squadra ben organizzata che sembra che ti conceda ma ti concede poco. Hanno la possibilità di rientrare nel giro Champions. La vittoria nel derby è stata meravigliosa, però basta. Siamo a giovedì, sabato c'è un'altra partita importante, ci sono tre punti che ci permetterebbero di fare un passettino verso il nostro obiettivo. Tutte le partite andrebbero affrontate come se avessimo di fronte grandi squadre. La Lazio negli ultimi 10 anni ha vinto tanti trofei, è una squadra che ha fatto la Champions, è di valore e ben allenata. Sarà un mese bello da vivere, c'è anche la Coppa Italia contro la Lazio. La Coppa Italia è un obiettivo, a Roma a maggio si sta sempre molto bene. Poi c'è anche la Supercoppa, che non sarà semplice. Ma facciamo un passettino alla volta, la partita di domani contro la Lazio sarà comunque differente da quella in Coppa Italia".