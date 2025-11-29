Di Stefano ricorda: "Davanti il Milan ha bisogno di una prima punta alla Vlahovic"

Peppe Di Stefano, giornalista di SkySport, si è così espresso a MilanVibes su cosa servirebbe al Milan a gennaio: “La serenità dei risultati attuale ti può dare la possibilità di operare sul mercato. Il Milan per me ha bisogno di un altro difensore centrale, di alto livello, per alzare il livello di competitività, ieri nell’Inter mi è piaciuto Akanji che al Milan serviva per alzare il livello; il centrocampo del Milan ha alzato livello da quando è arrivato Rabiot, alcuni giocatori hanno avuto paura di perdere il posto e hanno accelerato, Rabiot ha portato competitività, poi servirebbe un esterno di buon livello per averne un altro pronto che quando lo metti in campo non gli tremano le gambe. Rabiot secondo me è il metronomo del Milan, quasi più di Modric. Modric è ritornato ad alti livelli guarda caso con Rabiot. Rabiot ha gamba, sa difendere, sa attaccare, sa tenere bene il pallone, è tornato dopo 45 giorni di stop e ha giocato per 98 minuti. Rabiot è fondamentale.

Davanti il Milan ha bisogno di una prima punta alla Dusan Vlahovic, ha un ingaggio incredibilmente alto ma è quello il tipo di giocatore da prendere. Il Milan non ha una prima punta ma se ieri avesse avuto Giroud certi cross potevano essere capitalizzati meglio. Gimenez oltre al problema fisico, è una storia che comunque non è mai stata d’amore, per una serie di coincidenze, non è mai scattata la scintilla”.