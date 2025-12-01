Moretto: "Chukwueze molto apprezzato al Fulham, però..."

Matteo Moretto, nel consueto video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha fatto il punto su Samuel Chukwueze, attualmente al Fulham in prestito con diritto di riscatto. Queste le sue dichiarazioni:

“Samuel Chukwueze è ancora di proprietà del Milan, in estate si è trasferito al Fulham nelle ultimissime ore in prestito oneroso con diritto di riscatto per una cifra leggermente più bassa di 30 milioni di euro, ma comunque siamo lì. Un’operazione importante a livello economico, un’operazione molto interessante dal punto di vista sportivo perché Chukwueze, 26 anni, in sei partite col Fulham ha già regalato i Premier League tre assist. Assist tra l’altro molto utili, decisivi, regalando anche prestazioni molto interessanti.

Al Fulham è molto apprezzato, i tifosi hanno iniziato ad amarlo. Il club sta valutando di riscattarlo anche se l’operazione a livello economico è abbastanza onerosa. È vero che il Fulham sta iniziando a pensarci. Voglio però precisare due cose: la prima è che non sono state prese ancora decisione definitive e siamo ancora all’inizio di questo tipo di processo. E poi bisogna anche considerare la volontà di Chukwueze: è sicuramente molto contento al Fulham ma per una questione personale molto delicata è comunque ancora molto legato all’Italia e a Milano. Prima di parlare, vedo già che si vocifera che rimarrà sicuramente al Fulham, i matrimoni vanno fatti in due e vanno fatte valutazioni complessiva. Nel corso della primavera-estate si capirà il destino di Samuel Chukwueze”.