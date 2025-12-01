Pasotto: "l contratto di Maignan è una rosa con molte spine, che il Milan sta provando a recidere per il momento senza successo"

Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su gazzetta.it sul futuro di Mike Maignan: "L'argomento è destinato inevitabilmente a diventare sempre più caldo e attuale col trascorrere delle settimane e soprattutto con le prestazioni di Maignan, che in campo sta regalando una perla dopo l'altra. Il contratto di Mike è una rosa con molte spine, che il Milan sta provando a recidere per il momento senza successo. E così in soccorso del club rossonero arrivano anche i compagni del francese.

Il giorno dopo la vittoria sulla Lazio, infatti, a esporsi pubblicamente, rivolgendosi in maniera diretta a Mike, è Matteo Gabbia. Non un giocatore qualsiasi, ma uno dei giovani senatori dello spogliatoio che in più di un'occasione quest'anno ha dato prova di grande saggezza e maturità. Dopo la partita Matteo aveva postato su Instagram "Grazie San Siro. Siete Unici, Avanti Milan! Grande vittoria ragazzi", classico messaggio celebrativo post vittoria a cui hanno risposto diversi compagni. Fra questi Maignan, che ha messo due volte l'emoji del cervello, come a dire: tre punti arrivati grazie alla testa. A quel punto Gabbia gli ha risposto con una frase secca e diretta, usando le parole "Per favore" e l'icona della penna. Per favore, Mike, firma (il contratto). Più chiaro di così".