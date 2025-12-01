Verso Lazio-Milan: Allegri farà un po' di turnover. Da valutare Pulisic
In vista della gara di giovedì in casa della Lazio, valida per gli ottavi di Coppa Italia, Massimiliano Allegri farà un po' di turnover per evitare di appesantire il carico dei tanti titolari che hanno sempre giocato. Lo riferisce stamattina Il Giornale che spiega che è probabile l'utilizzo dal primo minuto di De Winter, Estupinan, Ricci, Loftus-Cheek e Nkunku. Da valutare Christian Pulisic, out sabato in campionato contro i biancocelesti per un affaticamento muscolare.
Coppa Italia, la programmazione degli ottavi:
Juventus-Udinese martedì 2 dicembre 2025 alle 21 su Italia 1
Atalanta-Genoa, mercoledì 3 dicembre 2025 alle 15 su Italia 1
Napoli-Cagliari mercoledì 3 dicembre 2025 alle 18 su Italia 1
Inter-Venezia mercoledì 3 dicembre 2025 alle 21 su Italia 1
Bologna-Parma giovedì 4 dicembre 2025 alle 18 su Italia 1
Lazio-Milan giovedì 4 dicembre 2025 alle 21 su Italia 1
Roma-Torino martedì 13 gennaio 2026 alle 21 su Italia
Fiorentina-Como martedì 27 gennaio 2026 alle 21 su Italia 1
