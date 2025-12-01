Il Milan annuncia il rinnovo della collaborazione con Technogym

vedi letture

Attraverso il suo sito ufficiale, il Milan ha annunciato il rinnovo della collaborazione con Technogym che si conferma Official Training Equipment Supplier. Ecco il comunicato: "AC Milan è lieto di annunciare il rinnovo con Technogym, leader mondiale nello sport e nel wellness, che si conferma Official Training Equipment Supplier. Un legame che prosegue nel solco della tradizione condivisa di eccellenza, performance e innovazione.

La collaborazione, che presto celebrerà i suoi 40 anni, è sinonimo di continuità e progresso. In queste stagioni di crescita e successi, Technogym ha affiancato il Club fornendo attrezzature di ultima generazione, soluzioni digitali e intelligenza artificiale che rendono l'allenamento sempre più scientifico e personalizzato, in linea con gli standard di alto livello che caratterizzano la metodologia rossonera.

Presso il Centro Sportivo Milanello powered by Clivet, cuore pulsante dell'attività quotidiana di AC Milan, Technogym assicura efficacia e supporto tecnologico attrezzando i centri di preparazione atletica dedicati alla Prima Squadra maschile e a Milan Futuro. Una terza area per l'allenamento è allestita al PUMA House of Football, che garantisce alla Prima Squadra femminile e al Settore Giovanile gli stessi elevati standard qualitativi, favorendo un percorso di crescita coerente e uniforme.

La collaborazione si estende anche fuori dal campo. Da oltre un anno ai dipendenti rossoneri è dedicata Casa Milan Gym, un moderno Corporate Wellness Center dotato di attrezzature all'avanguardia e del programma digitale Technogym Corporate Club, che contribuisce a creare un ambiente lavorativo positivo e stimolante nella sede aziendale di Milano.

AC Milan e Technogym continueranno a promuovere un ecosistema di benessere e alta performance, mettendo al centro le persone e il loro sviluppo. Dal calciatore professionista al dipendente, per tracciare un percorso di crescita comune, orientato alla qualità e all’eccellenza".