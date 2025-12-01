MN - Verso Lazio-Milan di Coppa Italia: mercoledì non è prevista la conferenza stampa di Allegri
Dopo il successo dei rossoneri sabato in campionato, giovedì Milan e Lazio si troveranno di nuovo di fronte, stavolta negli ottavi di Coppa Italia che si giocheranno allo stadio Olimpico di Roma. In vista di questa gara ad eliminazione diretta, mercoledì non ci sarà la consueta conferenza stampa della vigilia di Massimiliano Allegri, che parlerà solo ai microfoni del canale ufficiale rossonero, Milan TV.
Coppa Italia, la programmazione degli ottavi:
Juventus-Udinese martedì 2 dicembre 2025 alle 21 su Italia 1
Atalanta-Genoa, mercoledì 3 dicembre 2025 alle 15 su Italia 1
Napoli-Cagliari mercoledì 3 dicembre 2025 alle 18 su Italia 1
Inter-Venezia mercoledì 3 dicembre 2025 alle 21 su Italia 1
Bologna-Parma giovedì 4 dicembre 2025 alle 18 su Italia 1
Lazio-Milan giovedì 4 dicembre 2025 alle 21 su Italia 1
Roma-Torino martedì 13 gennaio 2026 alle 21 su Italia
Fiorentina-Como martedì 27 gennaio 2026 alle 21 su Italia 1
