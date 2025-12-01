Caso Milan-Lazio, la moviola di Cesari: "Non c'è fallo di mano e nemmeno fallo di Marusic, revisione troppo lunga. Giusto il rosso ad Allegri"

Oggi alle 11:00News
di Enrico Ferrazzi

Presente negli studi di Pressing, l'ex arbitro Graziano Cesari ha commentato così il caso del rigore non concesso alla Lazio contro il Milan: "Siamo al 95'. L'arbitro è ben posizionato e può vedere tutto quello che succede in area. Per lui non succede nulla e dà subito l'angolo alla Lazio. Mi piace il decisionismo. Dunque per lui non era successo nulla: non c'era fallo di mano di Pavlovic e non c'era nemmeno un fallo di Marusic. Per individuare un fallo di mano, il braccio deve andare verso il pallone e non viceversa. Questa è la prima cosa che si guarda. Poi si guarda la distanza e se è o meno un pallone inaspettato. I giocatori della Lazio chiedono subito il rigore, poi arrivano quelli del Milan che dicono che non è successo nulla. La revisione è stata troppo lunga, non può durare 3 minuti e 51 secondi quando l'arbitro ha visto bene in diretta. Cosa c'entra il richiamo del VAR in questo caso? 

A questo punto Collu va da Allegri che chiede cosa sta succedendo. L'arbitro dice che non lo sa, e allora Allegri gli risponde che quando c'è lui succede sempre casino. Collu estrae giustamente il rosso perchè il tecnico del Milan è uscito dall'area tecnica. L'arbitro va quindi al monitor. Il dialogo con la sala VAR dura 1 minuto e 28 secondi, che è tantissimo tempo". 
 