Mercato Milan: eventuali investimenti in attacco a gennaio saranno possibili solo dopo una cessione
MilanNews.it
Continua il periodo no di Christopher Nkunku che non convinto nemmeno contro la Lazio ed è ancora a secco in questo campionato. Anche Santiago Gimenez, ancora ai box per un problema alla caviglia, è quota zero gol nella Serie A 2025-2026. Per questo motivo, a gennaio il Milan è pronto a cogliere qualche opportunità sul mercato per rinforzare l'attacco, ma eventuali investimenti saranno possibili solo previa cessione.
Lo scrive stamattina il Corriere della Sera che aggiunge poi che la speranza in via Aldo Rossi è che le squadre di Premier League interessate al centravanti messicano, come il West Ham o il Sunderland, formulino una proposta importante per il suo acquisto a titolo definitivo.
Milan-Como a Perth: oggi la Lega di A invierà una lettera alla Fifa per avere una risposta entro fine anno
Tutti vogliono il rinnovo di Mike: Milan, che fai? Collu sbugiarda Di Paolo. Di Lautaro nessuno vede nulla? Da "Gate 14" a "Bunker 14"
Tutti vogliono il rinnovo di Mike: Milan, che fai? Collu sbugiarda Di Paolo. Di Lautaro nessuno vede nulla? Da "Gate 14" a "Bunker 14"
Il dopo derby più avvelenato del derby. Tutte le colpe di Maignan. I molti Viviano al microfono
Il Milan viaggia a ritmo Scudetto. Ma ci può riuscire per tutta la stagione? Sì, se il mercato aiutasse
Avere un portiere forte sembra quasi essere una colpa: non cascateci. Dirigenza: Maignan va rinnovato
