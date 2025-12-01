Mercato Milan: eventuali investimenti in attacco a gennaio saranno possibili solo dopo una cessione

Oggi alle 08:50
di Enrico Ferrazzi

Continua il periodo no di Christopher Nkunku che non convinto nemmeno contro la Lazio ed è ancora a secco in questo campionato. Anche Santiago Gimenez, ancora ai box per un problema alla caviglia, è quota zero gol nella Serie A 2025-2026. Per questo motivo, a gennaio il Milan è pronto a cogliere qualche opportunità sul mercato per rinforzare l'attacco, ma eventuali investimenti saranno possibili solo previa cessione.

Lo scrive stamattina il Corriere della Sera che aggiunge poi che la speranza in via Aldo Rossi è che  le squadre di Premier League interessate al centravanti messicano, come il West Ham o il Sunderland, formulino una proposta importante per il suo acquisto a titolo definitivo.
 