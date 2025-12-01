Tuttosport titola: "Allegri non sbaglia quando sceglie il 9"

Tuttosport in edicola questa mattina titola così: "Allegri non sbaglia quando sceglie il 9". A parte pochissimi casi, l’allenatore livornese ha sempre scelto bene e ora sta avendo risposte molto positive anche da Rafael Leao che è stato spostato dalla fascia sinistra al centro dell'attacco rossonero. E il portoghese sta rispondendo alla grande: mai infatti aveva iniziato una stagione realizzando cinque reti in nove partite giocate.

Questi i risultati della tredicesima giornata di Serie A in attesa di Bologna-Cremonese di questa sera.

Como-Sassuolo 2-0

Parma-Udinese 0-2

Genoa-Verona 2-1

Juventus-Cagliari 2-1

Milan-Lazio 1-0

Lecce-Torino 2-1

Pisa-Inter 0-2

Atalanta-Fiorentina 2-0

Roma-Napoli 0-1