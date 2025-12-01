Gazzetta: "Il baby e i giganti. Bartesaghi boom e adesso la difesa è davvero un muro"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina sul rendimento difensivo del Milan: "Il baby e i giganti. Bartesaghi boom e adesso la difesa è davvero un muro". Il giovane esterno sinistro sembra aver ormai superato Pervis Estupinan nelle gerarchie di Max Allegri e sabato contro la Lazio è stato uno dei migliori in campo.

Ma il rendimento di tutta la difesa milanista che è nettamente migliorato rispetto alla scorsa stagione quando il Milan subiva troppi gol e concedeva troppo agli avversari: sette partite con la porta inviolata in tredici giornate, cosa che non succedeva dal campionato 2006-2007. Eppure stanno giocando gli stessi difensori dello anno scorso, cioè Fikayo Tomori, Matteo Gabbia e Strahinja Pavlovic, i quali sono diventati ora tre pilastri della retroguardia del Diavolo.

