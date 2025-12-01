Milan-Como a Perth: oggi la Lega di A invierà una lettera alla Fifa per avere una risposta entro fine anno
Milan-Como si giocherà a Perth a febbraio? Le due squadre attendono la decisione definitiva e sperano che possa arrivare il prima possibile. Come riporta stamattina il Corriere della Sera, dopo aver ottenuto il via libera nelle scorse settimane di Figc, Uefa, federazione australiana e federazione asiatica, la Lega Calcio Serie A invierà oggi una lettera alla FIFA: l’obiettivo è ottenere una risposta entro fine anno così da poter organizzare nel giro di un mese la trasferta a Perth oppure cambiare programma.
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Milan 28
Napoli 28
Inter 27
Roma 27
Bologna 24 *
Como 24
Juventus 23
Lazio 18
Udinese 18
Sassuolo 17
Atalanta 16
Cremonese 14 *
Torino 14
Lecce 13
Cagliari 11
Genoa 11
Parma 11
Pisa 10
Fiorentina 6
Verona 6
* una partita in meno
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan