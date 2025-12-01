Milan-Como a Perth: oggi la Lega di A invierà una lettera alla Fifa per avere una risposta entro fine anno

Milan-Como a Perth: oggi la Lega di A invierà una lettera alla Fifa per avere una risposta entro fine annoMilanNews.it
Oggi alle 09:09Rassegna Stampa
di Enrico Ferrazzi

Milan-Como si giocherà a Perth a febbraio? Le due squadre attendono la decisione definitiva e sperano che possa arrivare il prima possibile. Come riporta stamattina il Corriere della Sera, dopo aver ottenuto il via libera nelle scorse settimane di Figc, Uefa, federazione australiana e federazione asiatica, la Lega Calcio Serie A invierà oggi una lettera alla FIFA: l’obiettivo è ottenere una risposta entro fine anno così da poter organizzare nel giro di un mese la trasferta a Perth oppure cambiare programma.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Milan 28 
Napoli 28
Inter 27
Roma 27 
Bologna 24 *
Como 24 
Juventus 23 
Lazio 18 
Udinese 18 
Sassuolo 17 
Atalanta 16
Cremonese 14 *
Torino 14 
Lecce 13 
Cagliari 11 
Genoa 11 
Parma 11 
Pisa 10 
Fiorentina 6 
Verona 6 

* una partita in meno