Bazzani: "Di sicuro se il Milan fa un errore, è tecnico e non di mentalità"

Il Milan concluderà la tredicesima giornata al primo posto. I rossoneri, in attesa del risultato del Bologna di questa sera che comunque anche in caso di vittoria rimarrà dietro in classifica, sono già certi della vetta, in compagnia del Napoli che ha sconfitto la Roma all'Olimpico per 0-1. I rossoneri ora avranno la Coppa Italia e poi in campionato avranno una serie di partite fino a dopo Natale con squadre che occupano posizioni più basse in classifica, fatta eccezione per il Como.

Del Milan ne ha parlato l'ex giocatore Fabio Bazzani nel corso di Fuoriclasse, programma della domenica sera di DAZN: "Il grande lavoro è stato ridare ordine al Milan, mentalità e meno superficialità: sotto gli occhi di tutti che l’anno scorso c’era tanta superficialità. C’erano troppi atteggiamenti di questo tipo e troppo disorganizzazione. Di sicuro se il Milan fa un errore, lo fa tecnico e non di mentalità. Il Milan doveva ripartire da una solidità mentale, regole e organizzazione".