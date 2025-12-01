Adani dopo la chiamata VAR in Milan Lazio: "Oggi muore ufficialmente il mestiere dell'arbitro"
MilanNews.it
Lele Adani affida alle proprie stories Instagram un messaggio abbastanza eloquente sull'operato del VAR in Milan-Lazio di sabato sera, con Di Paolo che ha richiamato l'arbitro Collu ad un'OFR che non doveva esserci.
“Oggi muore ufficialmente il mestiere dell'arbitro. Primo: il Milan ha meritato di vincere. Secondo: per me non è mai rigore. Terzo: quando ci si inventa una cosa per scappare dalle proprie responsabilità, si sceglie di tradire il proprio mestiere e si perde totalmente la credibilità, che già era pari allo zero o poco più. Arrivato il capolinea".
