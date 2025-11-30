Flick affranto dopo vittoria del suo Barca, Raphinha lo consola

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 30 NOV - L'immagine del tecnico del Barcellona, Hansi Flick, sconsolato in panchina dopo il 3-1 della sua squadra all'Alaves ieri sera, ha fatto il giro del web e sollevato non pochi interrogativi. Ripreso dalle telecamere di Dazn Spagna, Flick è stato mostrato seduto in panchina con l'aria affranta, abbattuta. Un'immagine che ha richiesto il pronto intervento di Raphinha. L'esterno offensivo brasiliano, tornato a disposizione dei blaugrana dopo un infortunio ha confortato Flick in quell'attimo. Quasi interrompendo una rottura in lacrime, a giudicare dall'espressione sul volto.

Un tentativo che non è parso aver rinfrancato il tecnico del Barça. Infatti, a un certo punto, Flick ha scosso la testa. Quasi come a voler dire che non fosse d'accordo con quanto gli stava dicendo il brasiliano. La scena ha preoccupato i tifosi blaugrana che sui social si sono cimentati in diverse spiegazioni: da chi ipotizza che non fosse soddisfatto della prestazione della squadra, a chi invece pensa ci sia dell'altro. (ANSA).