Serie A, la classifica aggiornata: Milan ancora in testa

Serie A, la classifica aggiornata: Milan ancora in testaMilanNews.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 23:00News
di Manuel Del Vecchio

Di seuguito la classifica aggiornata dopo Roma-Napoli 1-0 di questa sera. Milan ancora in testa dopo la sconfitta dei giallorossi.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Milan 28 
Napoli 28
Inter 27
Roma 27 
Bologna 24 *
Como 24 
Juventus 23 
Lazio 18 
Udinese 18 
Sassuolo 17 
Atalanta 16
Cremonese 14 *
Torino 14 
Lecce 13 
Cagliari 11 
Genoa 11 
Parma 11 
Pisa 10 
Fiorentina 6 
Verona 6 

* una partita in meno