Verso Lazio-Milan, domani pomeriggio la ripresa degli allenamenti
Oggi alle 22:22
di Manuel Del Vecchio

Oggi lavoro di scarico per la squadra dopo la vittoria di San Siro contro la Lazio, con il lavoro di preparazione vero e proprio a Milanello che riprenderà domani. In vista della partita di Coppa Italia sempre contro i biancocelesti di Sarri la seduta di allenamento è prevista per il pomeriggio.

Sarà anche un momento importante per capire le condizioni di Christian Pulisic, rimasto fuori nell'ultima gara di Serie A a causa di un affaticamento muscolare.