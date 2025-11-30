MN - Serginho su Bartesaghi: “Difficile affrontare un derby delicato a San Siro. Ha molte qualità”

vedi letture

All'evento di beneficenza Asprian Open di Milano, la redazione di MilanNews ha intervistato l'ex terzino rossonero Serginho. Visto il suo passato da uno dei migliori terzini del mondo, abbiamo chiesto al brasiliano cosa ne pensa del giovane Bartesaghi che sta sempre più diventato un titolare dei rossoneri e sta fornendo ottime prestazioni, non ultima quella nel derby vinto 1-0. Vediamo nel dettaglio il suo pensiero in merito:

Cosa ne pensa di Bartesaghi, quanto potenziale ha questo ragazzo?

"È bello vedere giocatori giovani così che piano piano si inseriscono all'interno del gruppo, un giocatore che ha le qualità. Chiaramente è molto giovane, però lo ha dimostrato, affrontare con la sua gioventù un derby delicato, da una parte importante del gioco offensivo dell'Inter, lui ha tenuto bene, è stato concentrato, non ha avuto paura di affrontare San Siro che sai che è uno stadio difficilissimo e soprattutto lui deve sostituire uno dei giocatori più importanti degli ultimi anni del Milan che è Theo Hernandez, però è un giocatore giovane al quale dobbiamo dare tempo per far si che possa migliorare le sue qualità"