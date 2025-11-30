MN - Serginho e il caso Maignan: “Non puoi perdere un giocatore così. Il Milan deve fare di tutto per tenerlo”

Durante l'evento di di beneficenza Asprian Open di Milano, la redazione di MilanNews ha intervistato l'ex terzino rossonero Serginho che, tra i tanti temi, ha parlato dell'importanza di Mike Maignan, definito uno dei giocatori più importanti del Milan. Secondo il brasiliano il Milan non può permettersi di perdere un giocatore così forte, per di più a parametro zero e quindi, dovrebbe fare di tutto per rinnovare il proprio capitani. Vediamo le sue parole nel dettaglio:

Secondo lei il Milan deve rinnovare Maignan, e in caso di mancato rinnovo, potrà il Milan puntare su qualche giovane ad esempio Torriani? "Io penso che tu quando trovi un giocatore con la sicurezza che ha Maignan tu devi tenerlo, perchè è difficile oggi trovare un giocatore con la sua qualità, sua esperienza, dentro un gruppo così. Maignan oggi è uno dei principali giocatori del Milan, con le sue qualità, basta vedere il derby dove ha fatto delle parate impressionanti. Però credo che un giocatore così non può andare via dal Milan soprattutto a parametro zero, non si può. Credo che il Milan farà tutti i sacrifici per mantenerlo nel gruppo"