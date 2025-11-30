Ennesimo flop della Fiorentina: l'Atalanta vince 2-0
Fiorentina sempre più nel baratro: altra sconfitta, questa volta per 2-0 in casa dell'Atalanta. I Viola perdono in virtù delle reti di Kossounou e Lookman: la squadra di Vanoli, ancora a caccia della prima vittoria in Serie A in questa stagione, rimane inchiodata all'ultimo posto con solamente sei punti conquistati in tredici gare. E ora il quartultimo posto dista già cinque punti, che iniziano a essere parecchi. Per i bergamaschi invece arriva la prima vittoria in campionato con Palladino in panchina, che sconfigge il suo passato.
VENERDÌ 28
Como-Sassuolo 20.45
SABATO 29
Genoa-Verona 2-1
Parma-Udinese 0-2
Juventus-Cagliari 2-1
Milan-Lazio 1-0
DOMENICA 30
Lecce-Torino 2-1
Pisa-Inter 0-2
Atalanta-Fiorentina 2-0
Roma-Napoli 20.45
LUNEDÌ
Bologna-Cremonese 20.45
